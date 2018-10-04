أشرف صبحي يعلن استمرار عمل اللجان المالية والقانونية بالاندية والإتحادات الرياضية

أصدر اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بياناً يؤكد فيه استمرار عمل اللجان المالية والقانونية لبعض الهيئات الرياضية.

وقال بيان وزارة الرياضة أن صبحى أصدر فور توليه المسئولية قراره بتشكيل لجان مالية وقانونية وأسند إليها مهمة فحص الأعمال المالية لبعض الهيئات الرياضية، وشارك فى أعمال هذه اللجان أعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات بالتنسيق مع المستشار رئيس الجهاز والجهات الرقابية المعنية.

وباشرت هذه اللجان عملها خلال الفترة السابقة وانتهت إلى إعداد تقارير الفحص لبعض الجهات، وأهمها الاتحاد المصرى لكرة القدم والنادى الأهلى ، وأبلغت الوزارة الجهات المشار إليها بتقارير الفحص وطالبت بالرد على ما جاء بها من ملاحظات ومخالفات خلال المدة المحددة بالإنذارات المرسلة من الوزارة فى هذا الشأن، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الخصوص.

وتفحص تلك اللجان حاليا الأعمال المالية لكافة الهيئات الرياضية، وفى مقدمتها اللجنة الاوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية وغيرها.

علما بأنه تم فعليا إحالة بعض الملفات لجهات التحقيق المختصة لأعمال شئونها حيال ماورد بها من مخالفات، وأن الوزارة تراعى عدم إجراء أية أعمال فحص مالى لموضوعات منظورة بالفعل أمام جهات التحقيق، ومنها التحقيقات الخاصة بنادى الزمالك، حيث تخرج هذه التحقيقات عن نطاق أعمال تلك اللجان انتظارا لما تسفر عنه من نتائج.