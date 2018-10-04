تريزيجيه يشارك في تدريبات قاسم باشا استعداد لجوزيتيبي بالدوري التركي

اختتم فريق قاسم باشا التركي الذي يضم في صفوفه محمود حسن تريزيجيه جناح المنتخب، تدريباته مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة جوزتيبي، على ملعب رجي طيب أردوغان، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري التركي.

وشارك تريزيجيه خلال تدريبات الفريق الذي يسعى لتدارك الخسارة بالجولة السابقة أمام طرابزون سبور بنتيجة 2-4، في المباراة التي شهدت تسجيل الدولي المصري هدفًا رائع في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول "تابع التفاصيل".

ويحتل قاسم باشا المركز السادس برصيد 12 نقط من 4 انتصارات 3 هزائم، بينما ياتي جوزتيبي في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.