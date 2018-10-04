مصطفى الفقي: إسرائيل تعرضت لزلزال حقيقي خلال حرب أكتوبر

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، إن إسرائيل تعرضت لزلزال حقيقي، خلال حرب أكتوبر، حيث استشعرت فيها إسرائيل فناءها لعدة ساعات، موضحًا أن هذا الأمر موجود في مذكرات رئيسة الوزراء الإسرائيلية، جولدا مائير، ووزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت، موشي ديان.

وأضاف «الفقي»، خلال لقائه مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ساعدت إسرائيل في هذه الحرب، بفتحها خط طيران مباشر، وأمدتها بالدبابات التي دخلت بها إسرائيل مع مصر معركة الدبابات الكبرى، والتي تعد ثاني أكبر معركة بعد الحرب العالمية الثانية.

وأردف أن وزارة الخارجية، بجميع سفاراتها وقنصلياتها العامة، كانت في حالة استنفار حقيقي في وقت الحرب، مردفًا كذلك أن وزارة الخارجية ساهمت في تقديم العديد من الشخصيات التي أسهمت في مسار الحرب.

وتابع: «هذه الفترة كانت عامرة بجهود استثنائية من رجال وزارة الخارجية»، مشيرًا إلى الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية، في الإطار الدبلوماسي الخارجي في فترة الحرب.