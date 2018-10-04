100 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك حال الفوز على الهلال السعودي

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رصد رئيس نادي الزمالك مكافأة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه لكل لاعب بالفريق حال تحقيق لقب السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقد رئيس الزمالك جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين خلال الساعات الماضية وعدهم خلالها بصرف المكافأة في حالة الفوزعلى الهلال يوم السبت المقبل.

ويلتقي الزمالك بفريق الهلال السعودي يوم السبت المقبل بالرياض على على لقب كأس السوبر المصري السعودي.

وتطيربعثة الفريق المكونة من 31 لاعبا اليوم، الخميس، إلى الرياض على متن طائرة خاصة، حرصاعلى عدم تعرض اللاعبين للإرهاق.

واستقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على اصطحاب جميع لاعبي الفريق بما فيهم أحمد رفعت المقيد بقائمة الانتظار، من أجل أداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة.