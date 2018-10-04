محافظ الوادي الجديد: استمرار أعمال تطوير مجمع التمور باعتمادات 20 مليون جنيه

أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط استمرار أعمال تطوير وإضافة بعض خطوط الإنتاج والمعدات الحديثة بمجمع تمور الوادي الجديد الحكومي وذلك بدعم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي باعتمادات مالية تصل إلى 20 مليون جنيه.

وقال الزملوط - في بيان اليوم الخميس: "إنه جاري العمل لإضافة خطوط إنتاج وتعظيم الاستفادة من تمور المحافظة المختلفة التي تضم نحو 2 مليون نخلة مثمرة تنتج أنواعا مختلفة من التمور"، موضحا أنه بمجرد الانتهاء من أعمال التطوير سيتم إقامة مهرجان للتمور واحتفالية كبرى في شهر ديسمبر القادم؛ لإظهار وترويج تمور المحافظة التي تعد من أفضل التمور على مستوى العالم وتحتمل التخزين والتعبئة والتصنيع.

وأشار إلى أن جهاز الخدمة الوطنية وافق على تنفيذ وإنشاء ثلاجات لحفظ وتخزين التمور تستوعب نحو 5 آلاف طن؛ وذلك لضمان شراء محصول البلح من المزارعين بأسعار مرتفعة خلال موسم جني البلح بجانب وضع آليات للتسويق والترويج للمنتج الذي تنفرد به المحافظة.

وفي سياق آخر، قرر اللواء محمد الزملوط تخفيض قيمة انتقالات المعلمين بنسبة 50% وخاصة العاملين بالمناطق البعيدة والنائية.

من جهته..قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور إبراهيم التداوي: "إنه تقرر استخراج كارنيهات لانتقالات المعلمين العاملين في الإدارات التعليمية الكائنة في مناطق بعيدة؛ للتخفيف عنهم والحفاظ على سير المنظومة التعليمية وتوفير الاستقرار الكامل لهم".