باكستان تسلم بريطانيا متهما بقتل ثلاثة أجيال من عائلة واحدة

سلمت السلطات الأمنية في باكستان متهما هاربا من العدالة لمدة 12 عامًا للسلطات الأمنية البريطانية، لبدء محاكمته في جريمة قتل عمد، يعود تاريخها لعام 2002، قُتل فيها ثلاثة أجيال من عائلة واحدة، في مدينة هدرسفيلد غرب يوركشاير في إنجلترا.

ومن المقرر أن يتم محاكمة شهيد محمد 32 عامًا المتهم في القضية، اليوم الخميس، أمام محكمة مدينة ليدز غرب يوركشاير، بعد أن تم اعتقاله من قبل السلطات الباكستانية عام 2015.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن عملية اعتقاله وتسليمه تمت عقب عملية مشتركة بين شرطة ويست يوركشاير والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة والسلطات الباكستانية، بدعم من المفوضية البريطانية العليا في إسلام أباد، ودائرة النيابة الملكية والسلطات المحلية في باكستان.

وقُتل خلال الهجوم ثمانية أشخاص، "خمسة شقيقات ووالدتهم وعمهن وجدتهن" من عائلة تشيشتي، واستخدم المتهمون البنزين في حرق المنزل وألقوا قنبلة بنزين داخل المنزل من خلال النافذة مما أدى لاشتعال المنزل.

وأُدين في الجريمة ثلاثة أشخاص من مدينة هدرسفيلد، وهم شايد إقبال بالقتل العمد، وشاكيل شيزاد أمير ونزار حسين بالقتل الخطأ.

وكان شهيد محمد مشتبه به أيضًا في ارتكاب الجريمة، ولكنه قد هرب عقب اتهامه خارج المملكة المتحدة حتى تم العثور عليه في باكستان.

وكانت النيابة قد أكدت آنذاك، أن المتهمين قد استهدفوا عائلة تشيستي لأنهم كانوا يحملون ضغينة ضد الطالب محمد عتيق الرحمن "أحد أفراد العائلة الذي قُتل".

وقال المحقق نيك والين، التابع لفريق التحقيق الرئيسي: إن القبض عليه تطور مهم في التحقيق.