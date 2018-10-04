تعرف على أول طلبات فييرا في الإسماعيلي

طالب البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، الجهاز الإداري بالحصول على كافة التسجيلات الخاصة بمباريات الفريق التي خاضها هذا الموسم.

وأعلن مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، صباح اليوم، الخميس، تعيين المدرب المخضرم على رأس القيادة الفنية للدراويش، وذلك بعد رحيل الجزائري خير الدين مضوي. (طالع التفاصيل)

وجاء طلب فييرا، من أجل التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق قبل بدء مهمته بصفة رسمية.

ويستعد الدراويش لملاقاة فريق ناصر الفكرية ضمن منافسات دور الـ32 بكأس مصر ، وذلك في أعقاب توقف مسابقة الدوري طبقا للأجندة الدولية التي يتخللها مباراتين للمنتخب الوطني الأول أمام سوازيلاند ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.