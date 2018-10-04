كلوب : ليفربول أستحق الهزيمة اليوم أمام نابولي

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن فريقه أستحق الهزيمة اليوم أمام نابولي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان باولو وانتهت بخسارة الريدز بهدف وحيد "تابع التفاصيل"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأشار كلوب في تصريحات إعلامية عقب المباراة، إلى أن الليلة لم كن جيدة بالنسبة لليفربول، مؤكدًا أن هناك العديد من الأخطاء ظهرت خلال المباراة من جانب الريدز.

وأضاف:"أتحمل جزء كبير من الهزيمة والأخطاء التي ظهرت على أداء الفريق، واحتاج إلى ليلة أخرى لمراجعة ما حدث اليوم".

وعن إصابة نابي كيتا لاعب وسط ليفربول، أوضح إلى أنه تعرض لإصابة على مستوى الظهر، ولكنه ينتظر التشخيص النهائي من قبل طبيب الفريق لمعرفة حجم الإصابة.

وأتم: "لم نخلق العديد من الفرص طوال المباراة، أنها علامة سيئة عندما تقول أن حارس مرمى هو أفضل لاعب في المباراة، ولكن هذا ما تم اليوم أليسون كان نجم الفريق".