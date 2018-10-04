رئيس «شعبة الملابس»: المنتجات المصرية تغزو الأسواق التركية

قال محمد عبد السلام، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن المنتجات المصرية تغزو الأسواق التركية في الوقت الحالي، معقبًا: «صادرتنا إلى تركيا توازي الاستيراد، وفتحنا السوق التركي والمنتجات المصرية غزت الأسواق».

وأضاف في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مصر كانت تستورد الملابس التركية والوضع اختلف تمامًا؛ نتيجة لتطور المنتج المصري وترشيد الاستيراد من تركيا طبقًا للقرار رقم 140 الصادر لسنة 2016.

وأوضح أن مصر صدرت منتجات إلى تركيا بقيمة 150 مليون دولار العام الماضي، وارتفعت الصادرات لتصل إلى 200 مليون دولار هذا العام حتى الآن، متابعًا أن الواردات المصرية من تركيا انخفضت هذا العام لتصل إلى 400 مليون دولار بدلًا من 4 مليار في السنوات الماضية.

وتابع: «هناك تباطؤ في تصدير الملابس الجاهزة لتركيا نتيجة الأزمة الموجودة هناك في الوقت الحالي مما أدى إلى انخفاض الصادرات في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول، ولكن في المجمل العام المنتجات المصرية استطاعت أن تغزو الأسواق التركية».