مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الإيطالي فرانكو نيرو

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، لدول البحر المتوسط، النجم الإيطالي، فرانكو نيرو، وسلمته جائزة التكريم، الفنانة إلهام شاهين.

وقال نيرو، على منصة تكريم الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، لدول البحر المتوسط: «أشكركم على هذه الجائزة الجميلة، وأنا أحب السينما، ومرات عديدة، الناس يسألونني ما هي السينما بالنسبة لك، وإجابتي هي أن السينما بالنسبة لي مدينة كبيرة، وفيها مختلف الأجناس يعيشون، وكل منهم لديه بيته وحلمه، فالسينما ستستمر طالما الناس سيستمرون في الحلم».

وأوضح أن السينما بالنسبة له تعني الحرية، فبدون الحرية، لن تكون هناك سينما حقيقية، متابعًا: «مكنتني السينما من لعب شخصيات كثيرة، أديت الإيطالي والفرنسي، والعربي، وكذلك المصري، في أحد الأفلام الأمريكية، ضخمة الإنتاج، فتحيا السينما، وتحيا الإسكندرية».

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، والتي تحمل اسم النجمة الكبيرة نادية لطفي، المقرر إقامتها من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمكتبة الإسكندرية في منطقة الشاطبي بحضور عدد كبير من نجوم الفن.