العراق: اللجنة الأمنية بكركوك تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة

أكدت اللجنة الأمنية في كركوك بالعراق استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة، مشيرة إلى جاهزية الأجهزة الأمنية لضرب كل من يحاول العبث بأمن كركوك.

وقال مكتب محافظ كركوك وكالةً راكان الجبوري - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس: "إن الأخير ترأس اليوم اجتماعاً للجنة الأمنية في المحافظة وتم مناقشة الوضع الأمني في مدينة كركوك وعموم المحافظة والجهود التي تبذل في ملاحقة فلول الإرهاب وعصابات الجريمة والعمل على دعم الأجهزة الأمنية والاستخبارية".

وتابع: "تم أيضا مناقشة كيفية العمل على إعادة النازحين لمناطقهم خاصة المحافظات المحاددة لكركوك بالتنسيق مع محافظاتهم ومراعاة ظروفهم الإنسانية"، مشيرا إلى أن المجتمعين أدانوا الحوادث الإرهابية التي شهدتها مدينة كركوك وثمنوا دور القوات الأمنية في منع الإرهابيين من تنفيذ عملياتهم الإجرامية.

يشار إلى أن محافظة كركوك شهدت أمس الأربعاء، إصابة 4 أشخاص جراء انفجارين بسيارة مفخخة وعبوة داخل سيارة في حادثين متفرقين.