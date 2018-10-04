هناك العديد من المشاكل تسبب الضغط لكثير من الأفراد قد تتدفعهم إلى الانتحار، ولكن من الغريب والمثير للاندهاش لدى البعض انتحار فتاة متزوجة بسبب تقرير صادر من الصحة المهنية وصفها بأنها غير ناضجة عاطفيا.

فقد أقدمت أستاذة بريطانية تدعى شيلسي بيرت على الانتحار، آثر تقرير صدر من الصحة المهنية وصفها بأنها إنسانة غير ناضجة عاطفيا، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

انتحرت شيلسي البالغة من العمر 27 عاما، شنقا بإحدى غرف منزلها، ولم يستطع زوجها مارك من انقاذها حينما دخل إلى المنزل ورائها مشنوقة بحبل، فتوفيت في منزلها قبل نقلها إلى المستشفى وسط حالة من الصدمة البالغة لأسرتها ومعارفها.

تعمل شيلسي مدرسة في مدرسة راومارش كوميونتي، وأيضا إدارة الأعمال المنسوجات، وكانت مثالية في كل شيء تقريبا كما كانت تحرص على العناية بأدق التفاصيل، وتسعى دائما إلى أن تكون أفضل وربما تسعى إلى الكمال.

ووصفت هيلين أوبراين ، مديرة المدرسة التي كانت تعمل فيها شيلسي، بأنها نموذج إيجابي للطلاب، كونها مدرسة مبتكرة وذو مهارة في عملها بمجال المنسوجات.

وانتقدت لويز سلاتر، مساعدة الطبيب الشرعي في دونكاستر، عن استخدام عبارة،غير ناضجة عاطفيا، وقالت إنها لم تكن "تشخيصا طبيا ولا علميا"

