«النقل» تدرس مشروع إنشاء أول خط سكة حديد متخصص لنقل البضائع

قال مساعد أول وزير النقل ومستشار النقل البحري خالد حمدي، إنه جاري دراسة مشروع إنشاء أول خط سكة حديد متخصص لنقل البضائع يربط بين ميناء الإسكندرية بالمنطقة الصناعية والميناء الجاف بـ 6 أكتوبر.

وأشار حمدي، في تصريحات له أمس، إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في مخاطبة جهات التمويل الدولية والمحلية، على أن يتم تشغيله في ٢٠٢١، ضمن خطة وزارة النقل لتفعيل نقل البضائع عن طريق السكة الحديد والنقل النهري، ذلك لتخفيف الأحمال عن شبكة الطرق التي تتحمل ٩٥%من حجم المنقول من البضائع سنوياً.

وأضاف حمدي، أنه سيتم الكشف عن الشكل المبدئي للمخطط العام الجديد للموانيء المصرية في يناير المقبل، على أن يتم الإعلان بشكل نهائي في مارس، مشيراً إلى أن الأكاديمية العربية بالتعاون مع وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تقوم حالياً بإعداد دراسة شاملة بهدف التكامل بين الموانئ والمشروعات الخاصة بكل ميناء.