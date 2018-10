تقرير – جماهير ليفربول تعلن دعمها لصلاح

مع بداية الموسم الحالي، لم يقدم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، الأداء المتعارف عليه من الموسم الماضي حتى الأن.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي حتى الأن، ولم ينجح في تسجيل سوى 3 أهداف فقط، مقارنة بالموسم الماضي والذي يعتبر أستثنائي للفرعون المصري، أما أوروبيًا فلم ينجح اللاعب في إحراز أية أهداف بعد مرور جولتين من دوري الأبطال.

وطالبت بعض جماهير ليفربول، عقب الخسارة أمام نابولي أمس بهدف نظيف، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بيع صلاح بعد فشله في تقديم الأداء المطلوب منه مع الفريق، وأوضحت أن اللاعب ليس له جدوى وعلى إدارة النادي التخلص منه في الحال.

فكتبت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية عن تفاعل جماهير الريدز عقب الخسارة، فكتب أحد المشجعين:" لابد من بيع صلاح"، فيما كتب الأخر :"الرجاء بيع صلاح"، بينما تفاعل أحد الجماهير أيضًا وكتب:" كان على ليفربول بيع صلاح".

ولكن هناك البعض الأخر أعلن دعمه لـ«مو»، وذلك بعد ظهور محمد صلاح وهو يضع «لاصق طبي» على كتفه، ليسير التساؤل حول شفائه التام من الإصابة التي لحقت به خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، والتي خسرها الريدز أمام ريال مدريد الإسباني.

وأجمعت جماهير الريدز أن اللاعب متأثر بالإصابة، لذلك لم يصل لمستواه المتعارف عليه حتى الأن، فكتبت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن مشجعين ليفربول يدعمون محمد صلاح حتى يصل لمستواه وتقديم أفضل الأداء في الفترة المقبلة.

Interesting to see the bandaging on Salah’s shoulder there when the shirt came off...perhaps bothering him more than we thought? — The Anfield Beat (@theanfieldbeat) October 3, 2018

Salah still protecting that shoulder which indicates it's still not fully right. pic.twitter.com/2Jndb2SIWn — George (@George___Owen) October 4, 2018

وأشارت صحيفة «ليفربول إيكو» أن جماهير الريدز تشعر بالقلق على اللاعب بعد مواصلته وضع اللاصق الطبي.

وأكدت الصحيفة أن تجربة صلاح مع المنتخب الوطني في كأس العالم «روسيا 2018» لاتنسى على الرغم من الإصابة التي تعرض لها مع فريقه الإنجليزي قبل بدء المونديال.

وصرح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن سبب تراجع أداء محمد صلاح هو ضغط المباريات، وأن صلاح يحتاج للراحة حتى يعود لمستواه مثلما قدمه الموسم الماضي.