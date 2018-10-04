شرطة البحيرة تضبط 85 طن أرز شعير قبل بيعه بالسوق السوداء

تمكن رجال شرطة مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين، بالاشتراك مع الرقابة بمديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، من ضبط 3 تجار قاموا بتخزين 85 طن أرز شعير بغرض بيعهم بالسوق السوداء.

حيث تم ضبط «بهاء الدين.م.ع»، 43 عاماً، تاجرحبوب بقرية ميت غمر مركز الدلنجات، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق؛ لإعادة بيعها بالسوق السوداء أو تصديرها فى أوقات أخرى، مستفيداً من فارق الأسعار ومحققاً أرباح غير مشروعة، حيث قامت الإداره بحمله تموينيه بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، إستهدفت المخزن المذكور، وأسفرت عن ضبط كمية 65.650 طن أرز شعير.

كما تم ضبط «سعيد.أ.ش»، 58 عاماً، تاجر حبوب، لقيامه بتخزين 15 طن أرز شعير، وحبسها عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط «أيمن.م.م»، 45 عاماً، تاجر حبوب بمركز كفر الدوار، لقيامه بتخزين 5 طن أرز شعير، حيث قامت الإداره بحمله تموينيه بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار، استهدفت المخزن المذكور وضبط الأرز.