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بطريرك الكاثوليك يهنئ «السيسي» والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 أكتوبر 2018 - 12:57 م | آخر تحديث : الخميس 4 أكتوبر 2018 - 12:57 م

قدم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى الحبيب بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء في نص برقية التهنئة التى أرسلها الأنبا إبراهيم إسحاق: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد انتصار اكتوبر المجيد، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبات السعيدة والمباركة ملؤها السلام والرخاء والوحدة لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".


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