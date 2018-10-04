«البنك المركزي»: الأحد المقبل عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر

الأكثر قراءة
فيديو.. زوجة مدحت شلبي تروي موقفا طريفا مع «الخطيب»
أكثر 10 أطعمة تسبب السرطان.. تعرف عليها
أسامة الشيخ: قرار وقف بث «بيراميدز» صدر من «تركي».. وحقوق العاملين محفوظة
بالأرقام.. قطار الأرقام القياسية للأهلي «متواصل»
شارك برأيك
ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟
مؤيد
معارض
لا أهتم
النتـائـج
تصويت
قرر البنك المركزي اعتبار يوم الأحد المقبل الموافق 7 أكتوبر الجاري عطلة رسمية بكافة البنوك العاملة في مصر؛ بمناسبة الاحتفال بأعياد القوات المسلحة السادس من أكتوبر على أن يتم استئناف العمل يوم الاثنين الموافق 8 أكتوبر الجاري.