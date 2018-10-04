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«البنك المركزي»: الأحد المقبل عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 أكتوبر 2018 - 12:49 م | آخر تحديث : الخميس 4 أكتوبر 2018 - 12:49 م

قرر البنك المركزي اعتبار يوم الأحد المقبل الموافق 7 أكتوبر الجاري عطلة رسمية بكافة البنوك العاملة في مصر؛ بمناسبة الاحتفال بأعياد القوات المسلحة السادس من أكتوبر على أن يتم استئناف العمل يوم الاثنين الموافق 8 أكتوبر الجاري.


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