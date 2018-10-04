إيطاليا تدعو الرئيس الفرنسي لحضور قمة باليرمو حول ليبيا الشهر المقبل

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه وجه دعوة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي تستضيفه مدينة باليرمو الإيطالية يومي 12 و13 من نوفمبر المقبل.

وقال كونتي، في حوار مع صحيفة "لاستامبا" الإيطالية نشرته الخميس: "وجهت دعوة لماكرون إلى باليرمو للقمة حول ليبيا، لدينا اختلافات في وجهات النظر مع الرئيس الفرنسي، لكن العلاقة على المستوى الشخصي جيدة، كل واحد منا يريد عمل ماهو أفضل لبلاده".

وكان وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي قد أكد خلال جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي، في إشارة إلى "المواقف غير المتطابقة تماما" لروما وباريس حول موعد الانتخابات الليبية، أن حكومة بلاده "لم تشكك أبدا في حتمية إجراء الانتخابات السياسية في ليبيا "كي يتمكن الناخبون من اختيار مؤسساتهم التنفيذية والتشريعية".