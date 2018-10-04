وزير التعليم: النظام الجديد يتعرض لهجوم شرس من أصحاب المصالح

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني إن المنظومة التعليمية الجديدة تتعرض لهجوم شرس من أصحاب المصالح التي لا حصر لها.

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، «وكمان في ناس في مصر جاية تنكد علينا، في حاجات إيجابية كثيرة وفي مشاكل بنحاول نحلها، لكنهم بيتفادوا الصور الإيجابية».

وعلق وزير التعليم على الصور التي تم تداولها لانتخابات فصول في إحدى مدارس محافظة الأقصر، بصعيد مصر، قائلًا: «ده شيء يسعدنا جدًا جدًا، وهي دي فلسفة نظام التعليم الجديد، وإحنا شوفنا المدارس دي، ودخلنا حوالي 15 مدرسة بدون ترتيب مسبق».

وأشار إلى أنه لمس التزامًا وتحمسًا كبيرًا لدى المعلمين والطلاب في هذه المدارس، مستطردًا: «سعادة الأطفال كانت مفاجأة أكبر مما توقعنا».

وذكر أن تطبيق النظام التعليمي الجديد في مدن الصعيد يسير بصورة أفضل من المدن الكبيرة، فهناك حالة إيجابية كبيرة على الأرض، معقبًا أنه دخل إحدى المدارس في أسيوط، التي يشرح فيها الطلاب لزملائهم، بتوجيه من المدرس.

وأردف: «إحنا دخلنا فصول في أسيوط وجنوب سيناء قريب جدًا، كان الأولاد في أولى ابتدائي هما اللي بيشرحوا لزملائهم، فلقينا طفل عنده 6 سنوات ماسك عصاية وبيعلمهم في حصة اللغة العربية، كما جاء بدليل المعلم».