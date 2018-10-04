وزير الآثار: تطوير وترميم جميع الكنائس الأثرية من أولويات خطة عمل الوزارة

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن تطوير وترميم جميع الكنائس الأثرية في مصر أحد أهم أولويات خطة عمل الوزارة حيث انهت في الفترة الأخيرة أعمال تطوير العديد من الكنائس ومنها كنيسة أبو سرجة، ودير المحرق بأسيوط وجبل الطور.

جاء ذلك خلال استقباله، رئيس أساقفة جاتيا، مقاطعة بجنوب إيطاليا، اليوم الخميس، على رأس وفد من أساتذة الجامعة الكاثوليكية بروما بحضور هاني عزيز آمين جمعية محبي مصر السلام.

وقال "العناني"، إنه تم تشكيل لجنة مختصة لإدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي لليونسكو، موضحا أن الوزارة بصدد إصدار كتاب عن مزارات العائلة المقدسة في مصر.

من جانبه أشاد الوفد - خلال اللقاء- بدور وزارة الآثار في ترميم وتطوير الكنائس الأثرية والتاريخية في مصر، ودورها في مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة وأهمية المشروع وقيمته الدينية والتاريخية، وما له من صدى جيد في العالم أجمع.

وحرص الوفد على لقاء الدكتور العناني، خلال تواجدهم في مصر، في رحله لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية في مصر، في إطار دور جمعية محبي مصر والكنيسة الكاثولوكية للتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات لدعم السياحة وتنشيط حركة السياحة في مصر.