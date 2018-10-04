رئيس الاتحاد السعودي يترقب وصول الزمالك بالمطار

تواجد قصي الفواز رئس الاتحاد السعودي لكرة القدم في صالة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بانتظار وصولبعثة نادي الزمالك، التي غادرت مطار القاهرة الدولي في السادسة مساءً.

ويستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي في نهائي السوبر المصري السعودي، الذي يجمع بين بطلي الكأس في كلا البلدين، بعد غدٍا السبت بالرياض.

ويقام السوبي المصري السعودي من مباراتين الأولي تجمع بين بطلي الكأس والثانية تجمع بين بطلي الدوري والتي سيكون الزمالك في مواجهة الاتحاد والزمالك.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة الزمالك والهلال إقبال جماهيريًا كبيرًا، حيث تيتواجد عدد كبير من الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الهلال في السعودية.