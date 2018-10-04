الفيلم يعكس مصائر الشارع السورى اليوم



يجىء الفيلم السورى «دمشق حلب» للمخرج باسل الخطيب الذى عرض فى افتتاح فعاليات الدورة الـ34 لمهرجان الإسكندرية السينمائى، فى عرضه العالمى الأول، ليشكل منحنى سينمائيا جديدا فى مشوار صناعه، تمزج بين جراح اليوم وأحلام الغد، بأسلوب تطغى عليه الكوميديا الساخرة «السوداء» التى تكشف عن مكنون شخصيات، إيجابياتهم وسلبياتهم، وإن غلبت التلقائية الممزوجة بحوار مباشر إلى حد ما، إذ يروى سيناريو الفيلم الذى كتبه تليد الخطيب، حكاية رحلة افتراضية فى حافلة لنقل الركاب، بين دمشق وحلب، حيث تجتمع قلة من الناس مختلفى التوجهات والأعمار والأهواء، والافكار بحيث تشكل صيغة ما للمجتمع السورى، بما يحمله من تنوع وتعدد فى اطياف ورؤى بنيته الاجتماعية، ونشاهد «عيسى العبدالله» أو دريد لحام، المذيع السابق المسن الذى كان يعيش أيامه فى حلب بمعزل عن الاحداث، وقد قرر الذهاب إلى حلب لزيارة ابنته دنيا «كندا حنا» وولديها والتى فقدت زوجها فى حادثة خطف مجهولة، والتى تصحو فى أحد الأيام لتجد أن الحى قد زرع بالألغام، وصار السير فيه خطرا، وفى الحافلة التى يستقلها مع مجموعة من الأشخاص منهم العروسان اللذان يسافران لعقد زواجهما فى حلب، والمرأة الولاّدة التى يأتيها المخاض فى الرحلة، إضافة إلى الموسيقيين الشباب والعديد من الشخصيات التى نصادفها فى حياتنا اليومية كل يوم، يتضافر جزء من مصيره مع مصائر من قابلهم، وآخرون كانوا على تماس مع هذه الرحلة، تكشف عنها حكايات مشوقة على الطريق تبرز حقيقة شخصيات هؤلاء الركاب وليظهر مدى الحب الذى يمتلكونه فيما يمثلون من انتماء للشعب السورى الواحد المحب للحياة رغم كل الظروف الصعبة التى يعيشها.

ومن حكايات الفيلم الإنسانية التى تتكشف تحت الظرف السياسى، والتى تم مزجها بموسيقى موحية تشع شجنا، نقف عند قصة دينا التى تعيش فى حى حلبى مع ولديها، ولكن عيسى والدها يأتى إليها رغم هذه المخاطر لتكون النهاية التى يريد صناع الفيلم الوصول إليها والتى تحمل مضامين إنسانية مختلفة، أيضا كان المشهد اللافتتاحى مدهشا كمقدمة للمعاناة، عندما أقبل رجل على الانتحار، ووقف عيسى يقول له إذا كانت الروح غالية فلا تفرط فيها، إلا إذا كنت تراها غير ذلك.

قدم باسل الخطيب صورة تعد كمرآة لحياة السوريين اليوم، كما يعكس عبر سرد متتالى ومتماسك تناقضات حياة بلحظاتها المدهشة والسريالية المليئة بالغرابة التى نراها أثناء السير فى الشارع، فهى لحظات نعيشها بأرض الواقع، مشكلا حالة عبور انسانى ووجدانى من محطة إلى أخرى، متنقلا بين عدة أفكار تتبلور من مشهد لآخر عبر حكايته الجاذبة، التى تنتصر لقيمة النبل والضمير والأصالة وإرادة الحياة فى النهاية رغم وجود ألغام لنسفها وحتى وإن تسللت إلى مبادئه بعض المفاهيم الآنية والطارئة على أصالته وحاولت تعكير ذاكرته وتغييرها بحسب الفيلم الذى أنتجته المؤسسة العامة للسينما ويعبر بكل جزئياته عن إنسانية وضمير وأصالة الإنسان السورى فى زمن طارئ وضعهم فى مواجهة تحديات مصيرية تؤثر على مسارات حياتهم.

السيناريو اعتمد على اسلوب الحكى التلقائى، والسرد المفعم بالدهشه وإن كان الحوار به جمل وكلمات تسيس المشهد الاجتماعى الكامن تحت الرماد، وهو السيناريو الثالث لمؤلف الفيلم تليد الخطيب الذى قدم من قبل فيلم «مريم» الذى عرض قبل 6 سنوات، يتناول أيضًا مرارة الحرب على سوريا من خلال قصة 3 نساء، ومن قبله مسلسل «أنا القدس» الذى تناول الأحداث السياسية بداية من الاحتلال البريطانى لفلسطين وحتى نكسة 67.

مشاهد الموت كانت حاضرة فى ظل الايمان بالحياة، شاهدنا انفجار قنبلة فى عرس أطاح بكل ما فيها.. ولم ينج منه سوى عيسى الذى ظل يتساءل: لماذا أنا أعيش.. واصطحبت الكاميرا وجه عيسى وهو يسير بالشارع بخطى مرتعشة.. وكأنه يرسو حال الدنيا للدنيا.. أو حال سوريا لسوريا.

قدم دريد لحام العائد إلى السينما منذ حوالى تسع سنوات، شخصية تلقائية ترمز إلى تلك الأصالة التى لا يمكن أن تغيب مهما اشتد ظلم الحياة، وهى الرؤية التى يشترك بها مع المخرج باسل الخطيب فى اول تعاون بينهما.

كما جسد أبطاله سلمى المصرى، صباح جزائرى وكندة حنا وعبدالمنعم عمايرى، شكران مرتجى ونظلى الرواس أدوارهم بسلاسة وفقا للحكايات بواقعيتها ورمزيتها.