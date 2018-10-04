«البريد»: إطلاق خدمة سداد مخالفات المرور منتصف أكتوبر

علق عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، على توقيع الهيئة لبرتوكول تعاون مع النيابة العامة، من أجل توفير خدمات الاستعلام وسداد مخالفات المرور، من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة في مصر، قائلًا إن هناك تغيرًا كاملًا في فكر الجهات الخدمية التي تقدم خدماتها للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أنه تم استخدام أحدث النظم التكنولوجية للربط مع النيابة العامة، متابعًا: «النهارده هيقدر المواطن في أي فرع من الـ4 آلاف فرع يستعلم عن المخالفات، وأن يقدم التظلمات، وكل الأنظمة مؤمنة».

وأردف أن الـ4 آلاف فرع التابعة للهيئة، كلها تعتبر مجهزة، لاستقبال هذه الخدمات، لكن التشغيل سيبدأ على مرحلتين، تبدأ الأولى بالقاهرة الكبرى، ثم تنفذ الخدمات في جميع محافظات الجمهورية.

واستطرد أن منتصف أكتوبر سيشهد البدء في المرحلة الأولى من تنفيذ الخدمات الجديدة، في القاهرة الكبرى، مردفًا أن جميع فروع البريد ممكينة بالكامل، ومرتبطة ببعضها، والخدمات موحدة على هذه الفروع.

وذكر أن الهيئة تخطط لضخ حوالي 16 خدمة خاصة بالتنمية المحلية، وستنتشر في المحافظات، مضيفًا: «كل أسبوعين بنطلع خدمات، والبريد النهاردة بقى منصة تقديم أي خدمة حكومية جديدة، نتيجة للتوسع التكنولوجي».