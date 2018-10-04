فرضت عدد من الأحداث والقضايا نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس الأربعاء.

وفيما يلي نستعرض أبرز ما تناولته هذه البرامج:

انطلاق مهرجان الإسكندرية السينمائي

انطلقت مساء الأربعاء، فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي تحمل اسم النجمة الكبيرة نادية لطفي، وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري، وكرم المهرجان عدد من النجوم من بينهم الفنانين فاروق الفيشاوي ونادية لطفي والموسيقار عمر خيرت والمخرج أحمد يحيى ومدير التصوير ماهر راضي والناقدة ماجدة موريس والفلسطيني رشيد مشهراوي والمنتج حسين القلة والفنانة المغربية راوية والنجم الإيطالي العالمي فرانكو نيرو والفنان الإسباني سيباستيان هارو والفنانة الفرنسية آنا موجلاليس.

فاروق الفيشاوي يعلن إصابته بالسرطان

أعلن الفنان فاروق الفيشاوي، من على منصة مهرجان الإسكندرية السينمائي عن إصابته بمرض السرطان، قائلًا: «لدي عدة أسباب أدت إلى فرحتي بالتكريم.. وسبب شخصي، الدكتور المعالج بعد التحاليل والفحوصات، قالي أنت عندك سرطان، قولت له يعني صداع، أنا هتعامل مع هذا المرض كأنه صداع، وبالعزيمة والإصرار، سأنتصر على المرض وسأهزمه، وهاجي الدورة الجاية لمهرجان الإسكندرية عشان أبارك لزميل آخر مكرم».

تفاصيل أزمة الطماطم المغشوشة

كشف الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل ما يعرف بأزمة الطماطم المغشوشة، قائلًا إن الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من المزارعين بشأن محصول الطماطم، واللجان المختصة أخذت عينات من المحصول وبتحليلها تم التأكد من إصابة الأشجار بمرض فيروسي يمنع إنتاج أي ثمرة للطماطم، موضحًا أن الفلاحين حصلوا على البذور المغشوشة من إحدى الشركات المستوردة، ما تسببت في خسارة المزارعين، متابعًا أن الوزارة أعدت ملفًا كاملًا عن مشكلة فساد بذور الطماطم وستقدمه للجهات المعنية للتحقيق.

متحدث «النواب» يطالب بدمج الأحزاب

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه يجب دمج الأحزاب المصرية؛ لتكوين أحزاب قوية تستطيع قيادة المشهد السياسي في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود 107 حزب سياسي في مصر، لا تحتاجهم الحياة السياسية، وينبغي دمجهم في 4 أحزاب قوية مختلفة الفكر لتستفيد الدولة.

تعاون مصري بحريني في التعليم المدمج

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عبر قناة «الحياة»، عن تعاون بين مصر والبحرين في مجال التعليم المدمج، مشيرًا إلى رغبة الأخيرة في الاشتراك ببنك المعرفة المصري وتنفيذ مركز ذوي الاحتياجات الخاصة التي تؤسسه مصر في الجيزة للاستفادة من تأهيل الكوادر وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى وجود تعاون ثنائي يتعلق بالمناهج المخصصة لطلاب الدمج.

خدمات جديدة للبريد

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنه تم توقيع برتوكول تعاون مع النيابة العامة، لتوفير خدمات الاستعلام وسداد مخالفات المرور، من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة في مصر، مضيفًا أن هناك تغيرًا كاملًا في فكر الجهات الخدمية التي تقدم خدماتها للمواطنين.

وذكر أن الهيئة تخطط لضخ حوالي 16 خدمة خاصة بالتنمية المحلية، لستنتشر في المحافظات، متابعًا: «كل أسبوعين بنطلع خدمات، والبريد النهارده بقى منصة تقديم أي خدمة حكومية جديدة، نتيجة للتوسع التكنولوجي».

مياه محلاة للمحافظات الساحلية

قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن الوزارة تنفذ 19 محطة لتحلية مياه البحر الفترة الحالية، موضحًا أن الوزارة تعمل على مضاعفة كميات المياه المحلاة 17 ضعفًا.

وأشار إلى سعي الدولة لتحويل اعتماد المحافظات الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، تدريجيًا على المياه المحلاة ذات المواصفات العالمية لمياه الشرب، بشكل يحافظ على مياه نهر النيل للمحافظات البعيدة عن السواحل.