بدء وصول المساعدات الاجنبية إلى إندونيسيا

بدأت طائرات أجنبية في الوصول إلى إندونيسيا للمساعدة في جهود الإغاثة هناك، عقب وقوع زلزالين في جزيرة سولاويسي الإندونيسية وموجات المد العاتية (تسونامي)، في الأسبوع الماضي.



وقد تأكدت وفاة 1424 شخصا على الاقل، وتعرض نحو 2550 آخرين لاصابات خطيرة، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث، اليوم الخميس.



وقال المتحدث باسم الهيئة، سوتوبو نوجروهو، إنه من المؤكد أن عدد الوفيات سيرتفع مع انتشال مئات الاشخاص الذين ابتلعهم الطمي أثناء الزلزال.



وقال إن أكثر من 70 ألف شخص أجبروا على إخلاء منازلهم.



وتشارك 11 طائرة من سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان ودول أخرى في نقل مساعدات الإغاثة إلى المنطقة التي ضربها الزلزال وفي إجلاء الضحايا.



وأوضح سوتوبو أن هناك طائرتين من طراز "هرقل سي-130" من سنغافورة، في وضع الاستعداد بمدينة باليكبابان على جزيرة بورنيو.



من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأسترالية أنه من المتوقع أن تصل طائرة من طراز "هرقل سي-130"، تابعة للقوات الجوية الأسترالية، إلى إندونيسيا اليوم الخميس، محملة بملابس وأغطية وأدوات وقطع من القماش المشمع والأغذية.



وقدرت الأمم المتحدة وجود نحو 200 ألف شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، حيث تضرر أكثر من 1.5 مليون شخص من الكارثة.



ومن جانبه، ذكر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن هناك قرية بأكملها في ضواحي بالو قد تم محوها.



بينما ذكرت منظمة "أوكسفام" الخيرية الدولية إنها تعمل على ضمان حصول نحو 500 ألف شخص على المياه النظيفة وأدوات النظافة الشخصية وأغراض المأوى.