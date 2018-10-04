«التعليم العالي»: تطبيق النظام الإلكتروني للامتحانات بالمعاهد نهاية العام الجاري

عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، اجتماعاً مساء أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر الوزارة.

وأكد الوزير على أهمية قطاع المعاهد الخاصة الذى يمثل 20% من منظومة التعليم العالى فى مصر، مشيراً إلى حرص الوزارة على النهوض بهذا القطاع وربطه بخطط التنمية بالدولة، لما يقدمه من تخصصات متميزة لسوق العمل.

وشدد عبد الغفار على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل المعاهد مع بداية العام الدراسى الجديد، مشيراً إلى متابعة الوزارة المستمرة لأداء العمل بها من خلال الزيارات المنتظمة التي تقوم بها للمعاهد داخل وخارج القاهرة، مؤكداً على مواصلة هذه الزيارات الميدانية لباقى المعاهد خلال العام الحالي، للوقوف على التحديات التى تواجهها والعمل على تجاوزها والارتقاء بالمنظومة التعليمية بقطاع المعاهد، إلى جانب متابعة الشكاوى الواردة وتوفير الحلول الفورية لها بما يحقق مصلحة الطلاب وضمان الجودة التعليمية المقدمة.

وأكد ضرورة ممارسة النشاط الرياضى لطلاب المعاهد، وحث طلاب المعاهد على الاشتراك مع طلاب الجامعات فى مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وناقش الاجتماع متابعة إجراءات تطبيق النظام الإلكترونى للامتحانات بالمعاهد، حيث أكد الوزير على ضرورة الإسراع بالانتهاء منه وتطبيقه بنهاية العام الحالى، ومواجهة العقبات التى تصادفه طبقاً لما يناسب نظام الدراسة بكل معهد، وكذلك متابعة العمل لتوفير خريطة جغرافية لاحتياجات سوق العمل بالمحافظات، لما تمثله من أهمية فى الاسترشاد بها فى إنشاء معاهد جديدة تخدم احتياجات كل محافظة.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لبحث قواعد التعيين داخل المعاهد للمعيدين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس والقيادات.