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ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس احتفالية "عظيمة يا مصر"، 16 أكتوبر الجاري، والتي تقام بالتزامن مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وتقام الاحتفالية برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبد الوهاب عزت، وبرئاسة نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع وإشراف سهيل محمود حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع، وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.

وتأتي الاحتفالية في إطار فعاليات الموسم الثقافي والفني للجامعة، ويحاضر بها اللواء أركان حرب دكتور محمود خلف محافظ الأقصر الأسبق والخبير الاستراتجى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.