وزير قطاع الأعمال: إغلاق «القومية للأسمنت» كان ضرورة لمنع إهدار المزيد من الأمول

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن إغلاق شركة القومية للأسمنت، كان ضرورة، لمنع إهدار المزيد من أموال الدولة، متابعًا: «دي حاجة مش حابينها لكنها ضرورة، وقفنا عشان ما نرميش فلوسنا في الشارع».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن تصفية هذه الشركة، جاءت في إطار تطوير حوالي 26 شركة خاسرة، من إجمالي 48 شركة خاسرة تابعة لقطاع الأعمال العام.

وأوضح أن شركة القومية للأسمنت هي الشركة الوحيدة من إجمالي الشركات التي دخلت في أعمال التطوير حاليًا، التي أصدر قرار بشأن إغلاقها، بينما الـ25 شركة المشار إليهم، يتم تطويرها، وفقًا لوضع كل شركة.

واستطرد: «بنعمل عمرات خفيفة أو جسمية، أو تحديث كامل للمصانع، فحيثما في أمل إن الشركة تشتغل بندعمها وبندعم العمالة، وعايزين مزيد من العمالة تشتغل، ونستعد لعمل أي حاجة عشان العجلة تدور».