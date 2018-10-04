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البنتاجون يكشف عن احتواء رسالة مشبوهة موجهة إلى ترامب على مادة سامة

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الخميس 4 أكتوبر 2018 - 5:50 ص | آخر تحديث : الخميس 4 أكتوبر 2018 - 5:50 ص
كشفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، دانا وايت، اليوم الأربعاء، عن احتواء رسالة مشبوهة كانت موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتوي على "بذور الخروع التي تشتق منها مادة الريسين"، وهي مادة سامة للغاية تستخدم في الهجمات الإرهابية.

وصرحت وايت للصحفيين "وفقا لتحليلنا الأولي، كانت المادة بذور الخروع، والتي تشتق منها مادة الريسين. مكتب التحقيقات الاتحادي لا يزال يقوم بالتحقيق".

وقال جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس إن الرسالة الموجه إلى ترامب وصلت أمس الإثنين، لكن لم يتم استلامها "في البيت الأبيض، ولم تدخل البيت الأبيض على الإطلاق".

وتردد أن الرسالة كانت موجهة إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس العمليات البحرية جون ريتشاردسون.

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