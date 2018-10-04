عمرو الليثي يعلن مفاجئة للفائزين بمسابقة «كتاب السيناريو»

أعلن الإعلامي عمرو الليثي، عن قرار شبكة تليفزيون «النهار»، برئاسة علاء الكحكي، باختيار الأعمال الفائزة بمسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو لإنتاجها سينمائيًا لعرضها تجاريًا ثم تليفزيونيًا على قنوات «النهار».

وأوضح «الليثي»، خلال إعلانه أسماء الفائزين بالمسابقة في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، مساء الأربعاء، أن المسابقة التي تحمل اسم والده الكاتب الراحل ممدوح الليثي، تستهدف دعم شباب المبدعين لكتاب السيناريو، وتعطي الفرصة لهؤلاء الذين لم يجدوا بعد مجالًا للتعبير عن مواهبهم.

وكرم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، في دورته الـ34، الفائزين الثلاثة بمسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو وهم، الكاتب يوسف وجيه، حصل على جائزة مالية قدرها 15 آلف جنيه عن سيناريو «متشوفش وحش»، والكاتب هشام جودة شكري، جائزة قدرها 10 آلاف جنيه عن سيناريو «الرجل الغامض بحر»، والكاتب محمد سالم، 5 آلاف جنيه عن سيناريو «دليلة».

وانطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، والتي تحمل اسم النجمة الكبيرة نادية لطفي، المقرر إقامتها من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمكتبة الإسكندرية في منطقة الشاطبي بحضور عدد كبير من نجوم الفن.