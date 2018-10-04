أستاذ أوعية دموية: المنشطات الرياضية والجنسية تدمر الشريان الأورطي للقلب

46 خبير أجنبي وعربي يشاركون في المؤتمر الدولي الرابع لأمراض الشريان الأورطي



حذر أستاذ جراحة الاوعية الدموية بجامعة عين شمس شريف عصام، من تناول الاعشاب بغرض العلاج، والمنتشرة عبر قنوات فضائية.

وأضاف عصام، خلال المؤتمر الدولي الرابع لأمراض الشريان الأورطي، اليوم، أن تناول المنشطات الجنسية ومنشطات الرياضة، دون إشراف طبي، يسبب انشطار الشريان الأورطي مما يؤدي للوفاة فوراً إذا لم يتم علاج المريض.

وأوضح أن أكثر الفئات المعرضة للإصابة هم مرضي الارتفاع الحاد لضغط الدم، وبعض الرياضيين، والمصابين في حوادث الطرق، بالإضافة إلى بعض العوامل الوراثية للأشخاص.

وأكد ضرورة توعية المجتمع والاطباء على السواء بأهمية كشف أعراض مرض الشريان الأورطي من خلال فحص دوري بالأشعة التليفزيونية كل 6 شهور، خاصة أن أمراض الشريان الأورطي هي أمراض صامته.

وقال خالد شوقي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة بني سويف، عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن المؤتمر يشارك به 46 خبير أجنبي وعربي، من أوربا وأمريكا وإفريقيا وآسيا.

وأضاف شوقي، أن المؤتمر يهدف لعرض أحدث أساليب العلاج والتشخيص، عن طريق القسطرة التداخلية لعلاج أمراض الشريان الأورطي، خاصة مع وجود مضاعفات عديدة للأساليب الجراحية القديمة.

وأوضح أن مميزات القسطرة التداخلية لعلاج أمراض الشريان الأورطي، تكمن في سهولة التعامل مع الحالة دون حاجة إلى جراحة عامة، بالإضافة إلى أن المريض يحجز لمدة 24 ساعه فقط ويقوم بممارسة حياته طبيعياً بعد إجراء القسطرة.

يذكر أن المؤتمر يهدف للتوعية بخطورة أمراض الشريان الأورطي، وعرض أبرز الأساليب الحديثة، وتبادل الخبرات بين الأطباء والطلاب في جميع أنحاء العالم.