شرطي مخمور يقتل اثنين من زملاءه في إثيوبيا

أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم الخميس، عن مقتل عنصرين من قواتها، إثر إطلاق زميلهما النار عليهما، وسط العاصمة أديس أبابا.

وقال قائد الشرطة الاتحادية، زينو جمال، لإذاعة «فانا» الإثيوبية، إن الشرطي الذي أطلق النار على زميليه قتل بالرصاص كان تحت تأثير الخمر.

ولم يذكر «زينو» أي دافع عرقي وراء إطلاق النار الذي يأتي بعد تصاعد أعمال العنف العرقية في البلاد.

وقال شهود عيان إن الطرق أغلقت في حي بولي حيث وقع إطلاق النار، لكنهم أضافوا أن بحلول الساعة 6:30 بتوقيت جرينتش، بدا أن الهدوء عاد إلى المنطقة، وفقا لوكالة «رويترز».

وأجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد منذ توليه السلطة في أبريل الماضي سلسلة من الإصلاحات شملت إقرار السلام مع إريتريا وإطلاق سراح سجناء سياسيين وتعهد بتطبيق سياسات لتحديث الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة وبإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

لكن هذه التغيرات لم توقف العنف العرقي الذي تصاعد منذ تعيينه بما في ذلك في منطقته أوروميا التي كان سكانها أول من خرجوا إلى الشوارع في عام 2015؛ احتجاجا على ما يرون أنه تهميش الدولة لهم.