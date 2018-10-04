رئيس البرلمان بمناسبة نصر أكتوبر: نحنى هاماتنا لشهدائنا البررة

مجلس النواب يهنئ السيسى بذكرى العبور المجيد.. وعبدالعال: تحية لصاحب قرار الحرب وبطل السلام أنور السادات



أبرق رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى اليوم، مهنئًا بحلول ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد.

ووفق مكتب الصحافة بالمجلس، كتب عبدالعال إلى رئيس الجمهورية فى البرقية: «إنه لمن دواعى سرورى وغبطتى أن أنقل إلى سيادتكم باسمى واسم نواب الشعب خالص التهنئة القلبية الممزوجة بالفخار والإعزاز بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر العظيم، يوم أتم الله علينا نعمته وصان كنانته، وحفظ أرضها المقدسة، فصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده».

وأضاف عبدالعال: «إنه ليوم خالد مشهود أن تتحرر أرض مصر الطيبة بأيدى أبنائها البررة، رجال قواتنا المسلحة الباسلة التى ضمت أبطالا حملوا رءوسهم على أكفهم ومضوا يقاتلون فى سبيل الله لا يريدون إلا وجهه والشهادة، فكانوا أطهر الرجال وأشرف الشهداء. إننا نحنى هاماتنا لشهدائنا البررة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، فضربوا بذلك أعظم الأمثال فى التضحية والفداء وكتبوا أنصع الصفحات فى تاريخ الوطنية المصرية التى تضع الولاء للوطن والذود عن حماه أسمى من الحياة».

وخاطب عبدالعال السيسى قائلًا: «لقد حرصتم الرئيس منذ تحملكم المسئولية أن تبقى قواتنا المسلحة ــ التى تساقطت تحت أقدام رجالها أحجار خط بارليف كأوراق الخريف ــ قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحنى أمامها الجباه إجلالا وإكبارا».

وأنهى رئيس البرلمان برقيته بتقديم التحية إلى «شعب مصر العظيم صانع الأبطال، وتحية لصاحب قرار الحرب وبطل السلام، المغفور له الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، وتحية لرجال قواتنا المسلحة الذين كتبوا بدمائهم الذكية هذه الملحمة الخالدة».

ومن جانبه بعث رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب محمد فرج عامر برقية مماثلة للرئيس السيسى والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والانتاج الحربى ولجميع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر. وقال عامر فى برقيته: «هذا اليوم الخالد فى تاريخ مصر أصبح محفورا فى عقول وقلوب كل المصرىين».

وتابع: «العلاقة الاستراتيجية والخاصة جدا بين الشعب المصرى العظيم وقواته المسلحة على مر التاريخ هى سر من أسرار بقاء الدولة المصرية وقوتها وقدرتها على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا أو خارجيا».

وبدوره، أرسل وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، النائب صلاح حسب الله، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربى ولجميع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر.

وقال حسب الله فى برقيته، بحسب بيان أصدره أمس الخميس: «هذا اليوم الخالد فى تاريخ مصر سجله التاريخ بحروف من نور وأصبح محفورا فى عقول وقلوب كل المصرىين».

وأضاف: «مصر كانت على قلب رجل واحد ولذلك حققت هذا النصر العظيم لتسترد مصر كامل ترابها، هذا الانتصار الذى اذهل العالم كله كان دليلا قاطعا على عبقرية القوات المسلحة المصرية الباسلة وان مصر لديها جيش باسل قادر على حماية سمائها وبحرها وحدودها».

كان نواب المجلس، قد زاروا، قبل يومين، متحف القوات الجوية، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الرابع، بناء على دعوة من وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى.

وقال عبدالعال فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد، إن الدعوة الكريمة من وزير الدفاع تأتى فى إطار احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الـ 45 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأوضح عبدالعال أن وزير الدفاع دعا النواب إلى زيارة المتحف، للاطلاع على إنجازات القوات المسلحة من مشروعات وإنشاءات.

ولفت إلى احتفال القوات الجوية بعيدها السنوى «14 أكتوبر»، قائلا: «نذكر بالخير رجال القوات الجوية الأبطال الذين كانوا الشرارة الأولى للنصر وعبور خط بارليف».

ووجه التحية للفريق أول محمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، قائلا: «أسجل بكل إعزاز وتقدير أن هذا اللقاء جاء معبرا بحق بين الشعب ممثلا فى نوابه وجيشه الوطنى».