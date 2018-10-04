افتتاح مسرحية «كينج كونج» على مسرح قاعة صلاح جاهين بـ«البالون»

شهد الدكتور عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، افتتاح العرض المسرحي"كينج كونج" مساء أمس الأربعاء، بقاعة صلاج جاهين بمسرح البالون.

وحرص رئيس البيت والفنان يحيى غانم مدير القاعة، على الصعود لخشبة المسرح في ختام العرض لتهنئة فناني المسرحية التي منحها الجمهور لافتة "كامل العدد" في أولى ليالي عرضها.

حضر العرض الفنان مجدي صبحي، والفنان عادل أنور، والفنان ماهر سليم، والفنان شريف عواد، والمطرب شيكو، وكوكبة من رجال الصحافة والإعلام.

"كينج كونج"، من إنتاج فرقة "تحت 18" برئاسة الفنان وليد طه، وتدور أحداثه حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، ويبدأ الصراع بين مجموعة تنتهج طريق الخير وأخرى تنتهج طريق الشر.

العرض بطولة الفنانين "نادر أبو الليف، محسن محيي الدين، مجدي عبد الحليم، كرم أحمد، وفاء سليمان، آسيا، أحمد صالح، إبراهيم الزهيري، سيد مصطفى، صبري علم الدين"، بالاشتراك مع فنان السيرك القومي محمود أبو العينين.

"كينج كونج"، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا، توزيع موسيقي هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدي ونس، استعراضات محمد سميح، إضاءة محمود عطية، خدع ومؤثرات إيهاب جمعة، مساعدو الإخراج إبراهيم الزهيري ومحمد عبد الستار، مخرج منفذ محمد مغربي، إشراف فني: وليد طه، تأليف سليم كتشنر، وإخراج الدكتور محمد حسن.