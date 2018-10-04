وزير الأوقاف: ملتقى «سانت كاترين» يبعث رسالة أمن وسلام من مصر للعالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أهمية ملتقى "سانت كاترين للسلام العالمي" لإطلاق رسالة سلام للعالم.

جاء ذلك خلال اللقاء التحضيري، اليوم الخميس، لملتقى "سانت كاترين للسلام العالمي" المقرر عقده 18 أكتوبر الحالي بحضور محافظ جنوب سيناء ووزراء الآثار والهجرة والشباب.

وقال وزير الأوقاف: "إن الملتقى يرسل رسالة أمن وسلام من مصر وخاصة من سيناء إلى العالم بما تتمتع به مصر وما تمثله جنوب سيناء من رموز للتعايش والسلام بأهلها المحبين للسلام، وأن مصر أرض السلام وبلد احتضان الأديان"، مشيدا بدور محافظة جنوب سيناء للسياحة الدينية والتراثية والتاريخية واحتضان ذلك الملتقى للعام الرابع تحت رعاية الرئيس السيسي.

وأشار إلى أهمية زيارة الشباب لآثار سيناء والتعرف عليها، لافتا إلى أن الوزارة تعد كتيبا عن سيناء وأثرها الديني.

وأوضح أن دعاة الوزارة يقومون بدور فعال لتوعية الناس بثقافة السلام والتعايش والمكانة الدينية لسيناء مبينا أن مسجد الصحابة بشرم الشيخ والمركز الثقافي به يقوم بدور دعوي وثقافي وديني لتعميق الحوار والتعايش.