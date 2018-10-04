علق الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، على تنفيذ الوزارة 19 محطة لتحلية مياه البحر الفترة الحالية، قائلًا إن عدد المحطات الحالية لم يكن موجودًا من قبل.

وأضاف مستشار وزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأربعاء، أن الوزارة تعمل على مضاعفة كميات المياه المحلاة بنسبة 17 ضعف.

وأشار إلى ارتفاع تكلفة إنشاء محطات التحلية، ومحاولة الوزارة التقليل من التكاليف من خلال دراسة المحطات بحيث تتناسب مع المناطق الساحلية، وتوفير كميات من المياه تلائم الحاجة، وتفادي نقلها في خطوط لمساحات طويلة حتى لا يكون هناك أي هدر للمياه، ذلك بالإضافة إلى تقليل تكلفة التشغيل من خلال استخدام معدات موفرة للطاقة.

وتابع: «نسعى لتحويل اعتماد المحافظات الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط، تدريجيًا على المياه المحلاة ذات المواصفات العالمية لمياه الشرب، بشكل يحافظ على مياه نهر النيل للمحافظات البعيدة عن السواحل».

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الأربعاء، أنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 626 ألف متر مكعب يوميًا، بمحافظات؛ شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، بورسعيد، البحر الأحمر.