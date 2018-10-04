بوتين: نرى آفاقا لتنشيط العملية السياسية في سوريا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "إننا نرى آفاقا لتنشيط العملية السياسية في سوريا".



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بوتين مع المستشار النمساوي، زباستيان كورتس، الذي يزور روسيا، بحسب وكالة سبوتنيك.



وأضاف بوتين: "تم التطرق لموضوع التسوية السورية، نحن نرى آفاقا لتنشيط العملية السياسية".



وتابع بوتين: "نحن نواصل العمل معا.. ولدينا كافة الأسباب للاعتقاد بأننا سنحقق الأهداف التي وضعناها أمامنا، وذلك يعني أنه لن تكون هناك أية أعمال قتالية واسعة النطاق في سوريا. وذلك لأنه لا داع للقتال من أجل القتال، الآليات التي اخترناها لتحقيق هذه الأهداف تعمل بشكل فعال".



كما أشار بوتين إلى أن روسيا تعتزم مواصلة القيام بأنشطة مشتركة مع تركيا في سوريا بما في ذلك الدوريات.



وعلى صعيد اللاجئين السوريين، فقد أكد بوتين أن: "أوروبا مهتمة إلى درجة كبيرة في عودة اللاجئين، وبحسب حساباتنا، خلال أقل من عام عاد قرابة 150 ألف لاجئ إلى منازلهم، وفي حال عملنا معا على تقديم المساعدة الأساسية - إعادة بناء شبكات الصرف الصحي، والمياه، والمجاري، والكهرباء، وإعادة بناء البنية التحتية اللتي من شأنها تسهيل وصول السلع والأدوية، وخلق ظروف لعيش الناس بشكل طبيعي والعودة إلى منازلهم، ألا تهتم أوروبا بذلك؟".



وأشار الرئيس الروسي إلى أن عدد هجمات الإرهابيين المتواجدين في إدلب على حلب وقاعدة "حميميم" ارتفع.