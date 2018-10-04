ثلاثة دول خليجية توقع اتفاقيات لتقديم الدعم المالي للأردن

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وقعت السعودية والكويت والإمارات والأردن اليوم الخميس، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تؤطر لمساهمة هذه الدول في تعهدات مؤتمر مكة والتي عقدت في يونيو الماضي.

كانت السعودية والكويت والإمارات قد تعهدت بتقديم 5ر2 مليار دولار لدعم الاردن ،وذلك عقب المظاهرات التي شهدتها الأخيرة.

وتقسم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اليوم الخميس في العاصمة الاردنية عمان المساعدات المالية إلى منح وقروض لدعم المملكة الاردنية على مدار خمس سنوات.

وسوف تقدم الرياض وابو ظبي 333.3 مليون دولار على التوالي، وسوف تقدم الكويت 500 مليون دولار في شكل ودائع في البنك المركز الأردني.

وتشمل الاتفاقيات أيضا دعما لميزانية الاردن على مدار خمس سنواتـ بالاضافة إلى منح لمشاريع التنمية وضمانات ائتمانية للبنك الدولي.