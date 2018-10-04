وزير التعليم العالي: حريصون على تطوير قطاع المعاهد الخاصة وربطه بخطط التنمية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أهمية قطاع المعاهد الخاصة الذي يمثل 20% من منظومة التعليم العالي في مصر، مشيراً إلى حرص الوزارة على النهوض بهذا القطاع وربطه بخطط التنمية بالدولة لما يقدمه من تخصصات متميزة لسوق العمل.

وذكر بيان للوزارة اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة برئاسة الوزير بمقر الوزارة.

وشدد على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل المعاهد مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى متابعة الوزارة المستمرة لأداء العمل بها من خلال الزيارات المنتظمة التي تقوم بها للمعاهد داخل وخارج القاهرة.

وأكد مواصلة هذه الزيارات الميدانية لباقي المعاهد خلال العام الحالي؛ للوقوف على التحديات التي تواجهها والعمل على تجاوزها والارتقاء بالمنظومة التعليمية بقطاع المعاهد، إلى جانب متابعة الشكاوى الواردة وتوفير الحلول الفورية لها بما يحقق مصلحة الطلاب وضمان الجودة التعليمية المقدمة..مشددا على ضرورة ممارسة النشاط الرياضي لطلاب المعاهد حيث حثهم على الاشتراك مع طلاب الجامعات في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وناقش - خلال الاجتماع - متابعة إجراءات تطبيق النظام الإلكتروني للامتحانات بالمعاهد موجها بضرورة الانتهاء منه وتطبيقه بنهاية العام الجاري ومواجهة العقبات التي تصادفه طبقا لما يناسب نظام الدراسة بكل معهد وكذلك متابعة العمل لتوفير خريطة جغرافية لاحتياجات سوق العمل بالمحافظات لما تمثله من أهمية في الاسترشاد بها في إنشاء معاهد جديدة تخدم احتياجات كل محافظة.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لبحث قواعد التعيين داخل المعاهد للمعيدين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس والقيادات، كما وافق على إنشاء معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية في دمياط الجديدة.