مسؤول روسي يرفض «الهراء المعتاد» من الغرب بشأن الهجمات الإلكترونية

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رفض رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، موجة من المزاعم بهجمات إلكترونية من القوى الغربية ووصفها بـ"هراء معتاد".

وقال ليونيد سلوتسكي للصحفيين: "كل تلك المزاعم ضد روسيا من هولندا وبريطانيا مدعومتين بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن إجراء هجمات إلكترونية مفترضة، هي هراء معتاد لا يمكن اعتبارها أي شيء سوى استفزاز على نطاق واسع".

وأضاف «سلوتسكي» في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس): "مجددًا لا يوجد دليل"، قائلًا: المزاعم ترقى "لتذكرة مؤلمة عن جهود الدعاية إبان الحرب الباردة".

وشجبت وزارة الخارجية الروسية المزاعم ووصفتها بـ"هوس التجسس الغربي يكتسب زخما".