قافلة سعاد كفافي تجري الكشف على 21399 حالة بالوادي الجديد

أعلن الدكتور عمرو بسطويسي، أستاذ جراحة القلب والصدر ومدير عام مستشفى سعاد كفافي الميداني، إن القافلة الطبية للمستشفى الميداني والمقامة بمركز شباب مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وقعت الكشف الطبي على 8318 حالة، وأجرت 120 عملية جراحية، و55 منظار جهاز هضمي، و698 تحويل إلى المستشفى الرئيسي ليصبح إجمالي من تم توقيع الكشف الطبي عليهم (21399) حالة، و175 عملية جراحية خلال 3 أيام.

وأشار مدير المستشفى إلى أن القافلة ستواصل عملها اليوم الخميس اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين.

يذكر أن قافلة كفافي المجانية تزور المحافظة في الفترة من يوم الاثنين الموافق الأول من أكتوبر وحتي الخميس الرابع من أكتوبر وتضم العديد من التخصصات الطبية.