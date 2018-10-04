تشيلسي يستضيف فيدي المجري .. فرانكفورت يواجه لاتسيو .. ومباراة متكافئة بين سبارتاك موسكو و فياريال

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية للدوري الأوروبي، حيث تقام 24 مباراة في 12 مجموعة، سيظهر خلالها الثنائي المصري محمد النني مع آرسنال الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس اليوناني، فيما سيغيب عمرو وردة عن باوك اليوناني في هذه الجولة لأسباب فنية بعد دخوله في أزمة مع المدير الفني لعدم اشراكه اساسيا مع الفريق.

في مدينة أجدام الأذربيجانية ،يحل آرسنال الإنجليزي ضيفًا على كارباج أجدام في مباراة غامضة لفريق المدرب أوناي ايمري الذي يسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة والثامن على التوالي في كل البطولات .

ويعيش آرسنال فترة رائعة مع ايمري الذي تمكن من إنتشال الفريق من الإحباط بعد الخسارة أمام كلًا من مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري، ليحقق 5 إنتصارات متتالية في بطولة الدوري وفوزين في الدوري الأوروبي وكأس الرابطة المحترفة .

ومن المتوقع أن يشارك محمد النني في المباراة اساسيًا، حيث يشارك النجم الدولي في مباريات الفريق في بطولتي كأس الرابطة والدوري الأوروبي تدعيمًا لسياسة المدوارة بين اللاعبين التي يقوم بها ايمري ، كما تشهد المباراة غياب الأرميني هنريك مختاريان الذي يغيب لأسباب سياسية بسبب العلاقة المتوترة بين بلاده وأذربيجان.

آرسنال يسعى لتحقيق الفوز من أجل تدعيم صدارته للمجموعة الخامسة التي يتواجد بها أيضًا سبورتنج لشبونة البرتغالي وفورسكلا الأوكراني .

وفي المجموعة السادسة، يظهر أحمد حسن كوكا مع اولمبياكوس اليوناني في مباراة فريقه أمام ميلان الإيطالي في "سان سيرو" ، وذلك بغرض تعويض خسارة الدوري أمام باوك في الجولة الماضية .

وتعادل اولمبياكوس سلبيًا في المباراة الأولى أمام ريال بيتيس الإسباني في المجموعة ، فيما فاز ميلان على دوديلانج بطل لوكسمبورج بهدف نظيف .

ويغيب عمرو وردة عن مواجهة فريقه باوك اليوناني أمام باتي بوريسوف،على ملعب "هاردازكي" .

ودخل وردة في خلافات مع مدربه في الفريق اليوناني، ليستبعده الأخير من مباراتي أولمبياكوس واريس في الدوري اليوناني ، ثم يستمر الإستبعاد في بطولة الدوري الأوروبي .

فيما ستكون ابرز المباريات هي، اينتراخت فرانكفورت الألماني مع ضيفه لاتسيو الإيطالي ، فيما يلعب سبارتاك موسكو الروسي مع فياريال الإسباني في مباراة متكافئة، وكراسنودار الروسي مع اشبيلية الإسباني ومالمو السويدي مع بيشكتاش التركي وتشيلسي الإنجليزي مع مول فيدي المجري .