تراجع الروبل الروسي أمام الدولار واليورو وسط مخاوف من عقوبات جديدة

واصل سعر صرف الروبل الروسي في الانخفاض، اليوم الخميس، وسط مخاطر العقوبات المتفاقمة، ووصل سعر اليورو إلى 77 روبل، وفقا لبيانات التداول.

وارتفع الدولار مقابل حسابات الروبل ليوم غد في الساعة 25ر17 بتوقيت موسكو بمقدار 94ر0 روبل ليصل إلى 82ر66 روبل، وسعر صرف اليورو — بمقدار 38ر1 روبل ليصل إلى 01ر77 روبل،حيث وصل في وقت سابق سعر اليورو اليوم الخميس، بالفعل إلى 11ر77 روبل،بحسب وكالة سبوتنيك.

هذا ولا يزال التهديد بفرض عقوبات جديدة قائما. وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت:"إن روسيا قد تواجه عقوبات فيما يتعلق بـوجود "أدلة دامغة" مفادها أن روسيا حاولت القيام بهجوم قراصنة على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأعلن كل من رئيس وزراء هولندا مارك روته، ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن محاولة روسيا المزعومة لتنفيذ هجمات عبر الإنترنت على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تُظهر أن " الاستخبارات العسكرية الروسية تتجاهل القيم العالمية".

من جهته ،رفض ليونيد سلوتسكي ،رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، موجة المزاعم بهجمات إلكترونية من القوى الغربية ضد روسيا ،ووصفها بـ"هراء معتاد".