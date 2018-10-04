رئيس اتحاد جدة السعودي :دياز السبب الرئيسي في تدهور الفريق

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أرجع نواف المقيرن، رئيس نادي اتحاد جدة، سبب سوء نتائج الفريق وظهوره بمستوى باهت منذ بداية الموسم إلى سوء طريقة إعداد لاعبي الفريق نفسيا وبدنيا من قبل المدير الفني رامون دياز.

وخسر الاتحاد أمام مضيفه الفتح صفر / 2 اليوم الخميس ،بالجولة الخامسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وقال المقيرن، في تصريحات عقب نهاية المباراة "دياز رجل خذلني كثيراً في إعداده البدني والنفسي للاعبين، وأعتذر كثيراً لجماهير العميد".

وأضاف "سيتم عمل معسكر داخلي في الطائف، بقيادة المدرب الجديد الكرواتي سلافين بيليتش خلال فترة التوقف الحالي".

وشدد رئيس النادي في ختام تصريحاته على أنه لن يترك الاتحاد إلا إذا وصل للقمة، قائلا "سأعيده كالسابق هو الأول".