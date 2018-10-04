«القومي للترجمة» يحتفل بذكرى انتصار أكتوبر بخصومات 50% على جميع إصداراته

يحتفل المركز القومي للترجمة، برئاسة الأستاذ الدكتور أنور مغيث، بذكرى انتصار السادس من أكتوبر، وذلك بتقديم خصومات 50% على جميع الإصدارات اليوم الخميس.



كما يقيم المركز احتفالا بهذه المناسبة، معرضًا للكتاب المخفض يضم مجموعة من الإصدارات المختارة بخصم 70%، يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.



جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة قد قدم مجموعة من أهم الكتب التي تناولت حرب أكتوبر من زوايا مختلفة، أشهرها «انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية» في أربعة أجزاء، «مصر من ناصر إلى حرب أكتوبر»، «قناة السويس»، «ناصر»، «عاصفة على السويس» و«القاهرة تواريخ مدينة»، ويقدم المركز بهذه المناسبة أيضا خصم 50% على هذه المجموعة من الكتب.