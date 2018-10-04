جولة «الهاتريك» بدوري أبطال أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتهت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي شهدت العديد من الأرقام المميزة.

نستعرض من خلال التقرير التالي، ثلاثة لاعبين نجحوا في إحراز هاتريك لفرقهم في مرمي الخصوم.

1- البوسني إدين دجيكو: نجح في إحراز هاتريك لروما الإيطالي في مرمي فيكتوريا بلزن التشيكي في المباراة التي انتهت بخماسية نظيفة للذئاب.

ويعد إدين هو أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة لروما بتاريخ دوري أبطال أوروبا.

2- الأرجنتيني باولو ديبالا: نجح في إحراز هاتريك ليوفينتوس الإيطالي أمام يانج بويز السويسري في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف دون رد، ليصبح رابع لاعب في تاريخ السيدة العجوزة يسجل ثلاثية بدوري الأبطال.

3- البرازيلي نيمار: أتم جناح باريس سان جيرمان الفرنسي الهاتريك الثالث، مساء الأربعاء أمام ريد ستار براج الصربي في المباراة التي انتهت 6-1.

وعادل بهاتريك اليوم، الرقم مواطنه كاكا كأكثر لاعب برازيلي يحرز أهداف بدوري أبطال أوروبا بـ30 هدفًا.

