مدققو الاتحاد الأوروبي يكتشفون أخطاء بأكثر من 3 مليارات يورو في ميزانية عام 2017

أعلنت محكمة المدققين الأوروبية اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي أخطأ في صرف نحو 3ر3 مليار يورو (3.8 مليار دولار) من ميزانية عام 2017 - أي بخسارة قدرها2.4 في المائة.

تقوم محكمة المدققين الأوروبية بمراجعة ما إذا كانت ميزانية الاتحاد الأوروبي قد تم إنفاقها وفقًا لقواعد التكتل.

ويمكن أن يحدث الخطأ في الصرف نتيجة للأخطاء المحاسبية، أو عندما تذهب الأموال نحو بند آخر غير الغرض المخصص لهK وفي حالات نادرة ، يمكن أن يكون السبب هو الاحتيال.

وأشار المراجعون إلى أن نسبة تمويل أخطاء الصرف آخذة في الانخفاض. وبلغ مستوى الخطأ المقدر 3.1في المائة في عام 2016 و 3.8 في المائة في عام 2015. ويعزى الانخفاض في نسبة الأخطاء إلى أنظمة مراجعة أفضل.

ورحب مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي جونتر أوتينجر بتقرير محكمة المدققين الأوروبية ، قائلاً إنه "يثبت أننا ننفق أموالنا بشكل جيد".

وقالت المحكمة في بيان إنها تقدر أن مستوى الخطأ النهائي سيكون أقل من 1 في المائة ، بعد الأخذ في الاعتبار التصحيحات والاستردادات.

وقال أوتينجر :" إن ميزانية الاتحاد الأوروبي صغيرة - لكنها تحدث فرقا كبيرا لملايين الأوروبيين، إنها أداة فريدة لحماية مواطنينا والدفاع عنهم في عالم سريع التغير حيث تتجاوز العديد من القضايا الملحة حدود البلد الواحد".

يأتي التقرير السنوي لمحكمة المدققين الأوروبية في وقت حرج بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، وسط مخاوف في بروكسل من أن نمو النزعة الأوروبية قد يعزز الأحزاب الشعوبية في الانتخابات الأوروبية العام المقبل.

