المتهم في فضيحة جنسية بالهيئة المانحة لجائزة نوبل يستأنف الحكم بإدانته

استأنف الفرنسي جون-كلود أرنو المتهم في قضية سوء سلوك جنسي هزت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الأدب، الحكم الصادر بحقه بالسجن عامين للاغتصاب، حسبما قال محاميه اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "أفتونبادت" التي تصدر في ستوكهولم أن المحامي بيورن هورتيج تصرف بناء على تعليمات من موكله أرنو.

وبحسب وثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، طلب هورتيج أيضا خروج أرنو من الحبس.

وأدانت محكمة ستوكهولم أرنو- 72 عاما - يوم الاثنين في إحدى جريمتي اغتصاب كان اتهم بهما. ووقعت الجريمتان ضد نفس المرأة في أواخر 2011. وينفي الرجل الاتهامات.

يشار إلى أن أرنو وهو رمز مهم في الساحة الثقافية بستوكهولم، كان يدير سابقا قاعة ممولة جزئيا من قبل الأكاديمية السويدية التي تمنح جائزة نوبل للأدب.

وفي تشرين ثان/نوفمبر، نشرت صحيفة "داجنز نيهيتر" الصادرة في ستوكهولم مزاعم سوء السلوك الجنسي ضد أرنو المقدمة من قبل 18 امرأة، وأوقفت الأكاديمية التمويل.

وبناء عليه، فتحت المدعية شيستينا فويجت تحقيقا ولكنها أسقطت العديد من الاتهامات ضد أرنو، وذلك لعدم كافية الأدلة أو لسقوط العقوبة بالتقادم.

وأعلنت الأكاديمية في مايو الماضي أنها لن تمنح جائزة نوبل للأدب هذا العام، مشيرة إلى حاجتها إلى الوقت لاستعادة ثقة الناس.

جدير بالذكر أن أرنو هو زوج العضوة بالأكاديمية الشاعرة كاتارينا فروستينسون.

وأدى الاضطراب الناتج عن هذه الأزمة إلى استقالة العديد من أعضاء الأكاديمية السويدية البالغ عددهم 18 عضوا.