رئيس مجلس النواب العراقي: نعمل على تفعيل الجانب السياسي مع البرلمان المصرى

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن هناك أجندات وضعت لتقسيم العراق بشكل طائفي، ولكنها فشلت بسبب وحدة العرب، ووحدة الشعب العراقي، واليوم العراق موحد.

وطالب الحلبوسي، الدول العربية بالمساهمة في إعادة إعمار العراق، وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي الذى يهدف إلى النهوض بالعراق، ودعا الشركات العالمية والعربية بالمشاركة فى إعادة إعمار العراق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة العراقية بالقاهرة، مساء اليوم الخميس، بحضور السفير العراقي بالقاهرة، حبيب الصدر.

وشدد الحلبوسي، على ضرورة فتح قنوات الاتصالِ مع مصر على الصعيدِ الاقتصادي، للمساهمة فى جهود إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش، داعيا إلى تفعيل لجان الصداقة المشتركة بين البلدين.

وأضاف، أن العراق يعمل على تفعيل الجانب السياسي مع البرلمان المصري، والعمل على تسهيل الإجراءات بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات.

وقال: إننا وجدنا ترحيبا كبيرا من الجانب المصري فيما يخص إعادة إعمار العراق، مما يؤدى إلى زيادة التقارب بين البلدين.

وأكد الحلبوسي، أن بلاده سوف تظل جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وأن القادم من الأيام سيشهد مزيد من التعاون مع كافة الدول العربية بما يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي.

وأشار، إلى أن العراق بجميع تشكيلاته العسكرية مثَّلَ الوطن العربي والعالم في ساحات المعركة التي انتصر بها على العصابات الإرهابية.

ودعا، المجتمعَ العربي إلى التكاتف ورص الصفوف، من أجل اجتثاث الإرهاب بكل أنواعه فكرًا ووجودًا.

وأضاف، أن العراق سيعمل بشكل جاد على تصفية الخلافات بين البلاد العربية، مؤكدا، أن بلاده حاربت تنظيم داعش للدفاع عن العراق ودين الإسلام والأمة العربية.

وأوضح الحلبوسي، أن العراق أنهي المرتكزات الأساسية لتشكيل الحكومة القادمة لتكون قوية قادرة على مواجهة التحديات.

وأكد، أن العراق طالب جامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الوطني التركي، بحل أزمة المياة داخل الأراضي العراقية.

وشدد الحلبوسي، على رفض العراق اي تدخل في السيادة العراقية، مضيفا، أن العراق لن تسمح لأي جهة إرهابية باستهداف دول الجوار من خلال الأراضي العراقية.

وأضاف، أن العراق وجد ترحيبا كبيرا من الجانب المصري فيما يخص إعادة إعمار العراق، مما يؤدى إلى زيادة التقارب بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي، أن العراق ليس أمامه خيارا سوى النجاح في الفترة المقبلة، ومحاسبة من أفسد فى المال العام، مضيفا، لن يكون هناك أحد فوق القانون .

وقال: إن هدف الأمة العربية هو أن تكون القدس عاصمة لفلسطين ونحن جميعا مساندين هذه القضية، مؤكدا، أن بلاده تسعى لحل تلك القضية بالتعاون مع جميع الدول العربية.

يذكر، أن رئيس البرلمانِ المصري، علي عبد العال استقبل الحلبوسي، مساء أمس الأربعاء،

وفي مستهل حديثِه هنأه بمناسبة انتخابِه رئيسًا للبرلمان العراقي، متمنيًا له ولأعضاء المجلس التوفيق في مهامهم التشريعية والرقابية.

وجرى خلال اللقاء بحث تنشيط التعاون النيابي والتشريعي بين مصر والعراق تمهيدًا لعقد اتفاقيات مستقبلية تخدم البلدين.