الإنتربول يصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم جيش التحرير الكولومبي

ذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء، أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) أصدرت مذكرة اعتقال بحق قائد جيش التحرير الوطني الكولومبي.



ونيكولا رودريجيز باوتيستا، المعروف أيضا باسم جابينو، مطلوب للسلطات بتهمة القتل العمد وتجنيد مقاتلين بصورة غير قانونية.



ووفقا لصحيفة "إل تيمبو" اليومية، فإنه يُعتقد أن زعيم حرب العصابات أمضى بعض الوقت في فنزويلا وكوبا، التي وفرت له حكوماتها اليسارية الحماية.



واعتبر منتقدون مذكرة الاعتقال بأنها ضربة أخرى لمحادثات السلام بين جيش التحرير الوطني والحكومة، التي تم تعليقها بعد أن أدى اليميني إيفان دوكي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في 7 أغسطس.



ودأب دوكي على انتقاد المفاوضات التي أطلقها سلفه خوان مانويل سانتوس مع المتمردين، قائلًا إنه لن يستأنفها إلا في حالة إطلاق جيش التحرير الوطني سراح جميع الأسرى، ووقف جميع الهجمات.